Kiip saab maailma teadmistega omaette hakkama, suurte serverifarmide poole enam ei pea pöörduma. See on tohutu energia kokkuhoid.

Kujuta ette, et sinu nutiseade ei peagi enam iga väiksema mõttekese jaoks internetti külastama. Imeline on veel seegi, et sinu isikuandmed püsivad turvaliselt sinu enda käes, eemal pilvehiiglaste haardest. Müncheni Tehnikaülikooli (TUM) teadlaste saavutus võib selle unistuse ellu viia.