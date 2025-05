Brittide ja Saksa koostöös sünnib uus kaugmaarakett Euroopa kaitseks

Kui veel hiljuti räägiti Euroopa kaitsest kui «magavast hiiglasest», siis nüüd tundub see hiiglane ärkavat. Berliinis teatati möödunud nädalal olulisest koostööst, mis võib muuta Euroopa kaitsekaarti tundmatuseni. Kas me seisame silmitsi uue ajastu koidikuga, kus Euroopa riigid astuvad otsustavalt oma saatuse peremeesteks, või on see vaid esimene pääsuke, mis ei too veel kevadet?