Trump teatas Kuldkuplist – uuest kaitsesüsteemist, mille hind tuleb kopsakas

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et nende Kuldkuppel raketikaitsesüsteemi esialgne disain on lõplikult valmis saanud. Süsteem, mis on inspireeritud Iisraeli Raudkuplist, ent peab muidugi nii oma ulatuselt kui võimekuselt olema tohutult suurem, saab plaanide järgi hakkama kõigi uue põlvkonna ohtudega.