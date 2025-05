Värske uuringu kohaselt, mis avaldati mai alguses, plaanib Venemaa aasta lõpuks valmistada kuni 633 õhust lastavat tiibraketti Kh-101. See eesmärk on osa laiematest tootmise kiirendamisest, mida juhib Taktikalise Raketirelvastuse Korporatsioon (KTRV). KTRV tütarettevõte TRV-Engineeringi järelvalve all toimuv tootmine on kasvanud üle tuhande protsendi võrreldes 2021. aasta 56 raketi tootmisega.