816 megavatise (MW) võimsusega avamere tuuleparkide projekt toob New Yorgi tarbijateni taastuvenergia, aitab kaasa osariigi ambitsioonikate taastuvenergia arengueesmärkide saavutamisele ja pakub New Yorgile märkimisväärset majanduslikku kasu. Equinori 816 MW võidupakkumine kinnitab ettevõtte rolli olulise panustajana New Yorgi osariigi taastuvenergia ja kliimaeesmärkide saavutamisel, sealhulgas eesmärgi saavutamisel saavutada 9000 MW avamere tuuleparki aastaks 2035. See on ka oluline verstapost Equinori ambitsioonis rajada USA idarannikule avamere tuuleparkide tuumikpiirkond.

Foto: Equinor