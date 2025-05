PODCAST Uus «Doom» – kas puhas rämps või kannatab mängida?

Uus «Doom» on kohal. Stuudios on kodumaine «Doomi»-ekspert Allan, kellega koos tehakse selgeks, kas «Doom: The Dark Ages» on hea mäng, nagu «Doom 2016», või halb mäng, nagu «Doom Eternal». Lisaks sellele paljastab Allan ühe imelihtsa nipi, kuidas enne uue «Doomi» ilmumist ennast korralikult «Doomi» lainele saada.