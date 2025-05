Täna algas Tallinnas Euroopa üks suurimaid tehnoloogiafestivale Latitude59

13. korda toimuv Latitude59 on Kultuurikatlasse kokku toonud enam kui 3000 osalejat 70 riigist, kelle hulgas on üle 900 iduettevõtete esindaja ning 20 riiklikku delegatsiooni. Investoreid osaleb sel aastal üle 700 erinevatest riikidest üle maailma.

Tänavuse Latitude59 põhiteemadeks on eetilisus ja perspektiiv (inglise keeles Integrity and Perspective) uute tehnoloogiate arendamisel ja innovatsiooni loomisel.

Latitude59 tegevjuht Liisi Org sõnas, et Latitude59 paneb Tallinnasse kokku tulnud startup- kogukonnad arutlema tehnoloogiaga kaasas käiva vastutuse üle. «Rohkem kui kunagi varem vajame inimesi, kes on valmis julgelt esile astuma, kes mitte ainult ei räägi, vaid tegutsevad ning ei jää vait. Samas vajame ka perspektiivi ning erinevaid vaatenurki, sest vaadete mitmekesisus võimaldab näha väljapoole omaenda mulli,» ütles Org oma avakõnes.

Sel aastal keskendub Latitude59 kaitseteemadele ning Euroopa kaitsevõimele. «Kaitse ei ole lihtsalt teema – see on signaal. Koos oma partneritega avame arutelu selle üle, mida tähendab rahastada, ehitada ja kasvatada tehnoloogiaid, mis kujundavad meie ühist tulevikku julguse, hoolivuse ja vastutustundega,» lisas Org.

President Alar Karis rõhutas avamisel tehnoloogia kandvat rolli nii igapäevaelu parandamisel kui ka turvatunde suurendamisel ning tugevama ja vastupidavama Euroopa kujundamisel. «Kui me kasutame andmeid targalt, saame teha arukamaid avalikke otsuseid, automatiseerida protsesse ja pakkuda inimestele paremaid tulemusi. See ei tähenda privaatsusest loobumist. See tähendab, et valitsemisviisi kaasajastades oleme nutikad, turvalised ja austame oma õigusi,» ütles ta ning kutsus üles mõtlema, kuidas saab tehnoloogiat kasutada turvatunde suurendamiseks ning kuidas saab digitaalne innovatsioon aidata kaasa tugevama ja vastupidavama Euroopa kujundamisele.