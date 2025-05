Prantsuse luurelaev Dupuy de Lôme Läänemerel: pikima masti otsas on COMINT antennid asukohtade peilimiseks, kahe kupli all asuvad satelliidiantennid, laeva ninas madalama masti otsas aga radarid. Ahtri pool asuva masti taga peitub Prantsuse sõjaväe satelliidisüsteemi SYRACUSE sidekompleks, päris ahtris punase päästepaadi taga on helikopteri maandumisplats. Relvastusest leidub pardal paar raskekuulipildujat.

Foto: NetMarine / Wikimedia Commons