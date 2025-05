Kaks autot, üks juht – see tandem sõidab juba tänavatel

Tegemist on kavala juhtimisahelaga, mis laseb ühel juhil olla korraga kahe või isegi enama maanteehiiglase roolis. See on osa murrangulisest pilootprojektist, mis käivitus Ameerika Ühendriikides ja mille eesmärk on muuta kaubavedude tulevikku. Muidugi võib selle taga näha ka autojuhtide nappust, mis kimbutab lisaks USA-le ka Euroopat ning kui õnnestuks üks inimjuht mitme masina peale korraga rakendada, annaks see tohutu (palga) kokkuhoiu.