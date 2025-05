Robin Kooli lahutab järjekordsest karikast vaid kaks võitu

Vitality on senise turniiri raames vaid korra komistanud, kui kaotas võistkonnale The MongolZ nendevahelises mängus teise kaardi Nuke skooriga 7–13. Kohtumine lõppes siiski Vitality 2 : 1 võiduga.

Aga kas see tähendab, et teistest peaajagu üle mängivat Vitalityt on siiski võimalik võita? Nad hoiavad hetkel enda käes muljetavaldavat 28-mängulist võiduseeriat.