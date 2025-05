IEM Dallas miljoniturniiri poolfinaalis kohtuvad vanad rivaalid

Vitality on senist turniiri mänginud laitmatult, Falconsil on seljataga üks kaotus – see tuli nüüdseks teises poolfinaalis mängiva MOUZi vastu. Nende kohtumine The MongolZiga algab 24. mail kell 21:15. Siin ennustatakse võitjaks just MOUZi, kellel sarnaselt Vitalityga pole antud turniiri raames kirjas ühtki kaotust.