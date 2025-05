OTSE Vaadake ise – kas vesinikumajandusel on Eestis tulevikku

Tallinna Linnavolikogu ruumes korraldatakse esmaspäeval 26. mail seminar «Pikk plaan Eesti vesinikumajanduse jaoks» ( «Long-term vision for the Estonian hydrogen economy» ) ja sellega loodetakse avada uus peatükk Eesti rohepöördes – vesinikumajanduse strateegiline visioon. Üritus toimub osana Euroopa Liidu kaasrahastatud projektist BalticSeaH2, mille ambitsioon on luua Lõuna-Soome ja Eesti vahele vesinikuorg – piirkondlik innovatsiooni- ja koostöövõrgustik, mis sillutab teed puhtale energiale ja uuele majandusele.

Seminari on avama kutsutud energia- ja keskkonnaminister Andres Sutt, kelle eesmärgiks on veenda publikut, et Eesti vesinikustrateegia ei ole lihtsalt visioon, vaid osa suuremast energiajulgeoleku ja kliimaneutraalsuse kavast. Esimese sessiooni fookuses olid Eesti (Sven Parkel, EHC) ja Soome (Kirsikka Kiviranta, VTT) vesinikutulevikud, mis lähtuvad nii kohaliku tööstuse vajadustest kui ka rahvusvahelise koostöö potentsiaalist.

Paneeldiskussiooni on kaasataud eksperdid, kelle jaoks – vähemalt nende taustu arvestades – ei ole vesinik pelgalt tehnoloogiline lahendus, vaid uus majandusharu, mis vajab tugevat poliitilist tahet, infrastruktuuri arendust ja teaduspõhist lähenemist. Arutelus osalevad nii Eesti kui Soome energeetikategelased ja teadlased.