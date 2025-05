ARVUSTUS Kas Huawei uus nutikell Watch 5 teab tänu küljeandurile sinu tervisest rohkem kui sa ise?

Huawei on nutikellade osas ikka üsna tipus olnud, sellepärast pole nende uue nutikella Watch 5 juures väga palju üllatavat, peale ühe uue anduri. Muidu on see endiselt sama randmeseade, mis mõõdab täpselt, kestab kaua (aga mitte enam nii kaua) ning näeb disainilt väga hea välja nii ooperisse kui mudajooksule minnes. Aga mida kujutab endast see uus salapärane küljeandur?