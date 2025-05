OpenAI salaplaan nüüd selge: koos Apple'i endise disaineriga luuakse «kõikenägev silm»

Jony Ive, mees, kes on olnud iPhone´i revolutsiooni taga, plaanib koos oma loomingulise kollektiiviga LoveFrom teha koostööd OpenAI-ga. Nüüd on see juba aastaid kestnud salajane partnerlus avalikkuse ette jõudnud – OpenAI ostis Ive i AI-ettevõtte io ja plaanib turule tuua salapärase uue seadme, mis Altmani sõnul annab kõigile asjaosalistele «võimaluse teha suurimat asja, mida me ettevõttena oleme kunagi teinud».