Soomlased ehitavad uusi ja võimsaid sõjalaevu – vaata, milline näeb välja nende Pohjanmaa

Pohjanmaa-klassi korvetid on muljet avaldavad: pikkusega 117 meetrit, laiusega kuni 16,5 meetrit ja veeväljasurvega ligikaudu 4300 tonni on need suurimad Soome mereväele ehitatud laevad pärast legendaarseid 1930. aastate rannakaitselaevu Ilmarinen ja Väinämöinen. Umbes 70–73-liikmelise meeskonnaga alused on võimelised iseseisvalt opereerima 14 päeva ning nende tegevusraadius ulatub 3500 meremiilini.