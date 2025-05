Kiipidest on saanud julgeoleku küsimus - neid arendatakse nüüd ka Eestis

Samas on kiibi väärtusahel palju laiem ning ligi 60% kasumist on nn tehaseta tööstusel, mis tegeleb kiibidisainiga.

«Edukateks näideteks on siin NVIDIA, AMD, Qualcomm, ARM, Apple jt. On selge, et ilma kiibidisaini valdamata ei suudaks Eesti tööstus luua tänapäeva standarditele vastavaid elektroonikatooteid.»

See on niinimetatud «vahvel», kust kiibid välja lõigatakse. Neid toodetakse ühes tükis suure plaadi peal. Foto: AMD

Miks räägime kiipidest just täna, kuigi tehnoloogia leiutati juba aastal 1959? Veel enam – ligi kaks aastakümmet tagasi algas kiipide tootmise järk-järguline siirdumine Aasiasse.

«Tol hetkel nägid vähesed selles ohtu,» selgitas Raik, «maailm oli siis palju rohkem avatud kui praegu ning kulude kokkuhoiu huvides näis üleminek paratamatu.»

Viimastel aastatel on aga maailmas toimunud kriisid nagu COVID-19 tarneahelate häired ja Taiwani ümber aina pingestuv olukord, mis näitasid, kuivõrd suurel määral sõltub Euroopa kolmandate riikide kiibitehnoloogiast.

«Sellest on saanud geopoliitiline ja tehnoloogilise suveräänsuse küsimus. Kes omab kiibikompetentsi, see tellib muusika ja dikteerib ka tingimused,» räägib Raik.

Kiibi-insenere tuleb otsida tikutulega

Kiibikeskuse loomine ei lahenda veel kõiki probleeme. «Suurim väljakutse on järelkasv – meil on suur kiibiinseneride põud. Tegelikult selle probleemiga on silmitsi kogu Euroopa,» kommenteeris Raik.