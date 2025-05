Kiipidest on saanud julgeolekuküsimus – neid arendatakse nüüd ka Eestis

Turvalisus ja konkurentsivõime algavad kiipidest

Raik selgitas, et kiibid on eriti olulised strateegilistes sektorites nagu kaitsetööstus, kus need tagavad droonide, radarite ja sidesüsteemide kuluefektiivsuse, turvalisuse ja töökindluse: «Eesti ettevõtted ei saa endale lubada, et nad sõltuvad täielikult välismaisest kiibidisainist. Tegu on sõltumatuse, turvalisuse ja konkurentsivõime küsimusega.»