KUNINGLIKUD ROBOTID Britid saadavad tulevikusõtta droidide ja droonide armee

Ukraina konflikt on selgelt näidanud, et vanad lahingumeetodid on haavatavad, kohmakad ja logistiliselt kulukad. See on pannud britid pöörama pilku tuleviku poole. Üsna samalaadse valiku ees on ka Eesti kaitsevägi ja sõjalised doktriinid. Selleks, et uue juurde jõuda, ei pea me end liigselt vana tüüpi rauaga koormama, isegi, kui selle väljalaskeaasta on uus.