Uues brittide armees saab olema just nii palju kuninglikke roboteid

Briti sõjaväe kohta on pikka aega liikunud jutud, et tegu on justkui vana aurikuga, mis küll uhkelt liigub, aga seda pigem aeglases tempos ja eelmise sajandi tuules. Aastakümneid on nad tuginenud traditsioonilisele raskerelvastusele, kuid nüüd on aeg muutunud. Äsja on otsustatud sukelduda pea ees militaar-robootika ja autonoomsete süsteemide maailma.