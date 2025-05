Hiina ehitab kosmosesse tehisaruga superarvutite võrgu - milleks küll?

Möödunud nädalal lennutati Hiina loodeosas asuvast Jiuquani satelliitide stardikeskusest orbiidile esimesed 12 satelliiti, mis moodustavad osa ambitsioonikast projektist «Kolme Keha Arvutite Konstellatsioon». See aga on alles jäämäe tipp veelgi suuremast plaanist, sest lõppeesmärgiks on luua võrgustik, mis koosneks tervelt 2800 satelliidist.