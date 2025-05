Eestlased eelistaksid Euroopa ja Aasia elektriautosid, USA omasid vaadatakse vähem

«Viimasel ajal on Aasia elektriautode tootjad Eesti turule jõulisemalt sisenenud nii oma mudelite kui ka uute esindustega. Küsisime Eesti inimestelt, millise piirkonna tootja elektriautot nad eelistaksid, kui peaksid täna ostu tegema. Tervelt 24 protsenti vastas, et valiks Aasia tootja, 53 protsenti eelistaks Euroopa tootjaid,» selgitas küsitluse korraldanud Citadele Leasingu juht Rainer Moppel, «Aasia autotootjate sõidukid, eriti just Hiina omad, on tihtipeale konkurentsivõimelisema hinnaga, mis on kindlasti üheks populaarsuse põhjuseks.»