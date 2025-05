Vaata kui võimekas on Microsofti ilmaennustusprogramm

Ajakirjas Nature avaldatud artiklis ja seda saatvas Microsofti blogipostituses tutvustatakse Aurora nimelist mudelit, mille kohta tehnoloogiahiid väidab, et see suudab atmosfäärinähtusi prognoosida suurema täpsuse ja kiirusega kui traditsioonilised meteoroloogilised meetodid. Aurora on treenitud enam kui miljoni tunni andmetel, mis pärinevad satelliitidelt, radaritelt, ilmajaamadest, simulatsioonidest ja varasematest prognoosidest. Mudelit saab kohandada täiendavate andmetega, et teha ennustusi konkreetsete ilmastikusündmuste kohta.