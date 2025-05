Autoriik USA hakkab lõpuks arendama süstikrongide võrgustikku

Riiklik Amtrak on küll kasutanud Acela kiirronge, kuid ilmselt tõmbab valitsus edasisele kiirronginduse arengule suuremat pidurit. Erasektor aga on huvitatud mõne tihedama transpordiga vahemaa, näiteks Los Angelese ja Las Vegase vahelise ühenduse arendamisest.

USA, kus elab üle 340 miljoni inimesning on üle 5000 avaliku lennujaama, seisab silmitsi veidra tõsiasjaga: neil puudub praegu kiirraudtee. See on suureks kontrastiks eriti Hiinaga, aga muidugi ka Jaapani ja Euroopaga, kus kiired rongid suurlinnade vahel on igapäevane nähtus. Kas ameeriklased on valmis lõpuks astuma välja oma auto ja lennuki külge külge aheldatud rahva rollist ja liikuma kiirrongide ajastusse?