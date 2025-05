Su-75 Checkmate, mille on välja töötanud Suhhoi kontserni alla kuuluv Ühendatud Lennukorporatsioon (UAC), on nagu rätsepaülikond, mis loodud põhiliselt eksportturule. See viienda generatsiooni kerghävitaja, mida esitleti esmakordselt MAKS 2021 lennundusnäitusel neli aastat tagasi, on optimeeritud odavusele ja jõudlusele. Su-75 eesmärgiks on konkureerida Ameerika F-35 ja Hiina J-31-ga, kirjutab Army Recognition.