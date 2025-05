See bioloogiline muutus võib saabuda ilma ühegi moodsa meditsiini olulise tööriistata: abiks on hoopis tehisintellekt. Tõsi, ka seda võib hakata peagi pidama moodsaks meditsiinivahendiks.

Tehisintellekti suurim eelis on selle võime töödelda tohutul hulgal andmeid, et leida uudseid lahendusi, ravimeetodeid või isegi ravimeid, mida kõige targemad teaduslikud mõtted ei suudaks kunagi välja mõelda. Olgu tegemist rakulise vananemise, telomeeride lühenemise, vähi, mitokondrite düsfunktsiooni, genoomse ebastabiilsuse või muude vananemise ja surma põhjuste uurimisega – uuringud on näidanud, et tehisintellekt on selle juures tõenäoliselt hindamatu tööriist.