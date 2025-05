Leedus luuakse sellist imetabast lennumasinat

Ettevõte töötab uue hübriidelektrilise lennumasina kallal, mis hakkaks asendama kalleid helikoptereid ja suuri mehitamata õhusõidukeid, et täita samu logistilisi ülesandeid ja aidata haavatuid lahinguväljalt evakueerida. Seda aga kümme korda odavamalt. Kas see eesmärk tõesti saavutatakse ja lahinguväljalt haavatute päästmine saab jäädavalt uue tähenduse? Lühike vastus on jah, sest Airlift pole pelgalt idee, vaid reaalsus, mis on juba katsetatud ja mille patendikaitse on algatatud.