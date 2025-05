Droonid on praeguse sõjapidamise ülioluline osa, pakkudes luurevõimalusi, tuletoetust ja logistikat. Kuid nagu igal tehnoloogial, on ka droonidel oma nõrkused.

Israelist pärit ettevõte D-Fend Solutions on välja töötanud süsteemi nimega EnforceAir, mis kasutab just üht mehitamata lennuvahendite nõrkust. See süsteem ei tulista droone alla ega sega nende signaale, vaid teeb midagi palju kavalamat: suudab häkkida vaenulikesse masinatesse ja võtta nende üle kontrolli.