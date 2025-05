«The Witcher 3» müüginumbrid ületasid täiesti pöörase teetähise

CD Projekti hiljutisest finantsaruandest selgus, et 2015. aastal ilmunud rollikat on tänaseks müüdud üle 60 miljoni eksemplari. Mäng tähistas hiljuti ka oma 10. sünnipäeva .

Praegu näeb CD Projekt RED kõvasti vaeva, et luua sellele teosele vääriline järjeosa. «The Witcher 4» peaosas hakkab seiklema eelmisest episoodist tuttav Ciri.

Nii mõnigi mängur on avaldanud arvamust, et «The Witcher 4» on seetõttu woke. Selle kohta avaldas hiljuti arvamust ka senise peategelase Geralti häälnäitleja.