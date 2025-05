5G lahinguväljale Nokia lõi Rheinmetalliga käed ja hakkab looma Saksa armee jaoks sidesüsteeme

Rheinmetallil on militaarside- ja juhtimissüsteemid küll juba toodetena olemas, kuid nüüd otsustati Nokia abiga anda sellele valdkonnale uus hingamine, kuna lahinguväljal on vahepeal palju muutunud.

Telekommunikatsioonihiid Nokia koos Saksa kaitsetehnoloogiafirmaga blackned, mille enamusosalus kuulub Rheinmetallile, tegid ajaloolise sammu, et luua Saksamaa relvajõudude jaoks tulevikukindlad taktikalised võrgud. Tehnoloogilist uuendust on vaja, kuna lahinguväljad on muutunud digitaalseks ja elektroonilise sõja relvade vastu on vaja luua uus, töökindel võrk.