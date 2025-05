Ainuke avaldatud materjal drooniemalaevast on sotsiaalmeediasse postitatud video, kust on näha väiksemaid rootoriga lennumasinaid koos suurema, tiibadega lennukiga.

Drooniparvedest, mida juhib tehisaru, on räägitud juba ammu, kuid Ukraina kaitseklastris Brave1 tehti see töövalmis. Kujuta ette olukorda, kus droonid ei ole enam pelgalt silmad taevas või kaugjuhitavad pommitajad, vaid iseseisvad nutikad kütid, tegutsedes «oma peaga mõeldes»​ ning lahkudes sobival hetkel emalaevalt, mis toimetab need lahinguvälja või sihtmärgi kohale.