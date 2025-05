Vaata ülekannet Selguvad esimesed OlyBet «CS2» tunriiri finalistid

Turniir on jaotatud kolmeks osaks, kaheks kvalifikatsiooniks ja 15. juunil toimuvaks finaaliks, kuhu pääsevad eelmängudest neli parimat võistkonda.

Juba esimene kvalifikatsioon on osutunud väga populaarseks, mis tähendab, et turniirilt võtavad osa kindlasti ka esmakordsed mängijad. Nii on hea kiirelt üle käia üldised reeglid: