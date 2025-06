OTSEÜLEKANNE Heaolutehnoloogaid jooksevad heaoluteaduse eest ära

Heaoluteadus peaks seega liikuma tehnoloogia ees – mitte tehnoloogia sabas. Uus tehniline «vidin» pole automaatselt «hea asi». Enne kui midagi skaleerida, tuleks mõista: kelle jaoks see on, millist vajadust see päriselt lahendab, ja kas see tugevdab või lõhub inimese sidemeid teiste inimestega. Heaolu ei ole ainult funktsioonide kogum – see on ka tähenduslikkuse, kuuluvuse ja väärtustatuse tunne.



