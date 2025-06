Maailm kubiseb ennustustest, millal singulaarsus või üldtehisintellekt (AGI) – masin, mis suudab mõelda, õppida ja luua nagu inimene – lõpuks kohale jõuab. Mõned eksperdid on veendunud, et see ei juhtu kunagi, teised aga märgivad oma kalendrisse juba 2026. aasta kui võimaliku pöördepunkti inimkonna ajaloos.