Tüüpiline ettekujutus masinate võimu ja ülima tehnisintellekti saabumisest on kui kurjadest robotitest, mis hakkavad maailma valitsema. Tegelikult aga ei pruugi nii halvasti üldse minna. Selgus selles küsimuses võib saabuda kiiremini, kui seni on arvatud.

Kujuta ette aega, mil inimkonna vaimne võimekus kohtub tehisintellekti tasemega, mis on jõudnud meist sammukese ette. Seda pöördelist punkti nimetatakse singulaarsuseks: me ei tea enam, mis edasi saab, sest masinad muutuvad meist targemaks. Teadlaste ja visionääride ennustused on selle aja mõnekümne aasta tagusest tulevikust toonud juba praegusesse aastasse.