Honda esimesed elektrimotikad – hind üsna hea, aga läbisõit ja laadimine?

Kuuldused Honda revolutsioonilisest elektrimootorrattast – tõeliselt tootmisesse jõudvast caferacer'ist, mida on oodatud kaua – panid rattamaailma kihama. Kas tõesti on see aeg käes, mil üks suurtest Jaapani tegijatest paiskab turule midagi, mis ei jää ainult kontseptsiooniks? Esialgsed andmed ja lekkinud dokumendid anavad lootust, et lõpuks ometi on Hondalt oodata midagi elektrilist motikate maailma. Kuid nagu elus ikka, ei ole kõik head asjad halvata.