VIDEO Tesla katsetas täielikku isejuhtimist Pariisi kõige hullemal ringristmikul

Tesla isesõitva auto tarkvara tulek on olnud pikk ja käänuline. Aastaid on FSD Ameerika Ühendriikides autojuhtidele olnud saadaval lisavarustusena, makstes kas ühekordse tasuna 12 000 USA dollarit (ligikaudu 11 000 eurot) või igakuiselt 99 USA dollarit (ligikaudu 91 eurot). See on aidanud Teslal koguda hulgaliselt andmeid ja lihvida tarkvara, mis on osutunud USA teedel oodatust paremaks.