EESTI VÕIT! Oodatud arvutimäng pääses geoblokeeringu küüsist

Siis aga selgus, et Eesti mängurid peavad jääma pika ninaga. Nimelt tabas «Stellar Blade'i» sama saatus, mida paljusid teisi PlayStationi poolt välja antud arvutimänge . Meid tabas geoblokeering , mis takistas teose ostu ja mängimist.

Nüüd on aga põhjust rõõmustamiseks, sest geoblokeering on mängult eemaldatud ning kõigil on võimalik seda eeltellida.