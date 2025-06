Küberturbeekspert Mikko Hyppönen tegi elus kannapöörde ja hakkab nüüd droone tõrjuma

Soome kuulsaim küberkaitse asjatundja Mikko Hyppönen oli paar aastat tagasi Tallinnas, kus ta käis rääkimas küberturvalisuse uutest ohtudest. Nüüd otsustas 55-aastane ekspert pühenduda droonitõrjele ja näeb selles valdkonnas sarnaseid jooni, nagu on olnud küberohtude tõrjumisel.

Soome tuntuim küberohtude kütt ja arvutiturvalisuse visionäär Mikko Hyppönen otsustas 55-aastasena teha elumuutva kannapöörde. Ta ise põhjendab seda nii, et kõik on juba saavutatud, ja millal veel kui nüüd hakata tegutsema valdkonnas, mis on veelgi kiiremini arenev ja põnevam.