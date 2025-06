See tasuta arvutimäng on mõistatus, mida tuleb lahendada relvade ja ajarännaku abil

Ikka ja alati peame olema tänulikud Epic Gamesile, sest just nende veebipoes jagatakse sel nädalal kõikidele soovijatele kaks tasuta arvutimängu. Esimeseks neist on üksikisikuvaates tulistamismäng « DEATHLOOP ».

Mäng soodustab katsetamist – korduv läbimängimine aitab mõista, kuidas tegelasi õigel ajal ja õiges kohas tabada. See on nutikas ja stiilne tulistamismäng, mis pakub mängijale vabadust ja nõuab loovust, olles nagu mõistatus, mida tuleb lahendada relvade, ajarännaku ja strateegia abil.

Lisaks sellele saavad kõik Epic Gamesi kasutajad lisada enda kontole ilma igasuguse lisatasuta lustakas seiklusmäng « Ogu and the Secret Forest ».

«Ogu and the Secret Forest» on ideaalne mäng neile, kes otsivad rahulikku ja südantsoojendavat seiklust, mis ühendab endas klassikalise seiklusmängu elemendid ja kaasaegse mängudisaini. See sobib suurepäraselt nii noorematele mängijatele kui ka neile, kes soovivad lõõgastavat mängukogemust.