Pilv päästis rahva: kuidas Ukraina kogu riigist sõja ajal varukoopia tegi

2022. aasta veebruar tõi Ukrainasse täiemahulise sissetungi, mis paiskas riigi elukorralduse pea peale. Kõige kriitilisemal hetkel selgus, et Venemaal on tõepoolest plaan kogu rahvus planeedilt pühkida, hävitades ka kõik riiklikud registrid, kui õnnestub pealinn vallutada. Kui ähvardas digitaalne pimedus, otsustati valitsuses, et kõik see, mis määrab ukrainlaste identiteedi, kultuuri ja riigi alused, tuleb kiiremas korras pilve viia.