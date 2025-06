Moderniseerituna näeb vana nõukogude tank välja üllatav – kas see aga ka nii toimib nagu uuenduskuuri ette võtnud firma väidab.

Kas vanast rauast saab uut sõjamasinat? Usbekistan on toonud avalikkuse ette oma moderniseeritud T-64 lahingutanki, mis näeb välja pigem nagu ulmefilmist kui Nõukogude-aegne masin. Drooniohtlikul ajastul ei piisa enam pelgalt paksust soomusest – nüüd loeb ka nutikus. Ja just seda tundub see uus tank pakkuvat.