Pöörane kiirus – lohepurjega laev lõikab laineid uskumatu hooga

Naudi kõhedust tekitavat pardakaamera salvestust, kui see tulnukaliku välimusega purjekas püstitab ajaloo teise purjetamiskiiruse. Absoluutne maailmarekord on nüüd käeulatuses ning see pöörane lohetoitel alus on loodud selle purustamiseks. Võiks eeldada, et maailma kiireim purjekas tõuseb veepinnalt õhku madala takistusega veealusel tiival – aga ei. Šveitsi meeskond SP80 on valinud kiirusrekordiks hopis ülikerge trimaraankere, pikkusega 10 meetrit ja kogulaiusega 7 meetrit, mis püsib siiski pidevalt kontaktis veepinnaga. Meeskonna sõnul ei sobi veealused tiivad sellise kiiruse saavutamiseks, sest need tekitavad vee all madala rõhuga tsooni, mille tõttu hakkab vesi kõrgetel kiirustel aurustuma – tekib nähtus nimega kavitatsioon – ja see põhjustab suurt takistust ja ebastabiilsust kiirusel üle 100 kilomeetri tunnis. See näeb välja pigem nagu tulevikulennuk, kui purjekas – näiteks pole tal masti. Selle asemel kasutatakse hiiglaslikku langevarju meenutavat lohet, mis on kinnitatud kaablitega paadi vasakpoolsest küljest ulatuva tiivataolise juhtpoomini. Just seepärast ongi see alus nii lai – lohepuri tõmbab tugevalt külgsuunas ja kogu ülejäänud paat on loodud selle jõu maksimaalseks kiiruseks muundamiseks, vältides samal ajal ümberminemist.

Lisaks peab paat taluma lohe tõstejõudu, mis kipub paati veest välja kiskuma, mistõttu on paremal küljel allapoole ja paremale tõmbav stabiliseeriv tiib. Lohe juhtimine on kiiruskatsete ajal koguni kahe täiskohaga ülesanne, mistõttu SP80 pardal istub kaks pilooti: eespool asub paadi juht ja taga lohet haldav purjemees. Maailma purjetamise absoluutne kiirusrekord on endiselt 65,37 sõlme (75,23 miili/h ehk 121,06 km/h), püstitatud 13 aastat tagasi Paul Larseni poolt Vestas Sailrocket 2-ga. Kuid SP80 meeskond ei lepi vähemaga – nende hinnangul suudab nende «lohetoitel» trimaraan ületada 80 sõlme (u 92 miili/h ehk 150 km/h). Pärast mitmeaastast arendus- ja katsetustööd hakkab SP80 oma tõelist potentsiaali näitama. Meeskond teatas just ajaloo teisest purjetamiskiirusest: 58,261 sõlme (67,1 miili/h ehk 108 km/h). See ei pruugi tunduda muljetavaldav – tavaline Sea-Doo RXP-X 325 RS jet ski sõidab sellest mööda – kuid see on mitu sõlme kiirem kui ükski America's Cup jaht on seni saavutanud. See on oluline verstapost kogu meeskonnale, selgitas SP80 piloot Mayeul van den Broek pressiteates. Väga vähesed purjekad ajaloos on ületanud 100 km/h piiri ning me oleme nüüd selgelt oma lõppeesmärgile lähemal. Eriti julgustav on, et me suutsime neid kiirusi korrata mitmel korral veel ühe ja sama nädala jooksul. See kinnitab veelkord paadi töökindlust ja annab kindlustunde, et suudetaks veelgi kiiremini liikuda. Edasi jätkub töö maal andmete analüüsiga ning vees nii pea, kui tuul lubab. Tõsi, SP80 ületas 100 km/h – kuid ainult hetkeks. Larseni ametlik rekord põhines 500 meetri keskmisel kiirusel, nagu nõuab ka World Sailing Speed Record Council. Selles arvestuses oli SP80 parim seni 48,645 sõlme (56 miili/h ehk 90 km/h). SP80 on nüüd registreerinud tippkiiruse, mis ületab iga America's Cup võistlusjahti, ja on teel absoluutse maailmarekordi suunas. Meeskond jätkab testimist järgmise kuu jooksul Lõuna-Prantsusmaa rannikul Leucate’i ja Port-La Nouvelle’i lähistel ning kõik märgid viitavad, et nad võivad Larseni rekordi tõesti ületada. Muide, kui me seda projekti esmakordselt jälgima hakkasime, oli üks veelgi kummalisem lohetoitel disain selle vastu võistlemas. Prantsuse Syroco Speedcraft pakkus välja nn kaalutu paadi kontseptsiooni – paadi, mis rippus lohe tõmbe abil õhus, samal ajal kui allapoole tõmbas hüdrotiib. Vaata veealuse tiivaga purjeka prototüübi videot: