Vene tapadroonidel on nüüdsest radaravastamist takistavad katted

Kuhjaga surmavaid uuendusi

Nüüd on ilmnenud teateid, et Venemaa toodab Tatarimaal, Alabugas, juba pikemat aega omi ründedroone. Moskva on rajanud tootmisliinid Shahed-tüüpi droonidele, mis osteti mõne aasta eest Iraanist. Droonidele lisatakse uus radarikaitsekate. Venemaa, mis varem ründas Ukrainat suure hulga rakettidega, on näiliselt suundumas massiivsete droonirünnakute poole. 1. juunil saatis Vene armee ühe öö jooksul 472 «üheotsapiletiga» ründedrooni (one-way attack drones ehk OWA) Ukraina suunas. 26. mail kasutati 355 drooni Kiievi vastu ja 18. mail lendas Ukranasse 298 Shahed-tüüpi drooni. Esmalt Iraanist ostetud droone on Venemaa tootnud juba kuid. Teated viitavad, et Moskva katab need droonid nüüd süsinikukihiga, mis neelab radarilained selle asemel, et neid tagasi peegeldada, vähendades seeläbi avastamisvõimalust. Samuti väidetakse, et droonidesse on integreeritud SIM-kaardid ja vastavad sidemoodulid, et edastada andmeid tagasi Venemaale mobiilsidevõrgu kaudu. Ka Shahed-droonide lõhkepead on väidetavalt uuendatud. Hiljuti väitis Kiiev, et Shahedides kasutatakse nüüd uusi süütepomme ja ki­lde paiskavid lõhkepeasid. Esimesed võivad põhjustada tulekahjusid, teised paiskavad laiali suure hulga kilde, et tekitada inimohvreid.