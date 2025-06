Prantsuse autotootjale tehti ilma peata humanoidrobot – see valmis vaid 40 päevaga

Vaid 40 päevaga, mis on robotiarenduse kohta pööraselt lühike aeg, on Prantsuse firma Wandercraft loonud humanoidroboti nimega Calvin.

See saavutus näitab, kui kaugele ollakse praeguseks robotite ehitamisega jõudnud. Wandercraft, mis on tuntud oma võimsate ja usaldusväärsete eksoskelettide poolest, on rakendanud senised inseneriteadmised tööstuse ja robotite maailma teenistusse. Calvini näol on tegemist hääljuhtimisega, ise tasakaalustuva humanoidiga, mis loodud täitma raskeid tööstusülesandeid, mis on inimestele sageli kas liiga ebamugavad või pole ergonoomilised. Masin kannatab pea kõike, aga inimese keha aga mitte.