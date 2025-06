KANNAPÖÖRE Ukraina loobub Kalašnikovi tüüpi automaatrelvadest – nad võtavad kasutusse hoopis selle...

Oboronka raporti kohaselt seisis Ukraina tootja varem silmitsi poliitiliste takistustega vajaliku varustuse soetamisel välismaalt. Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi õnnestus ettevõttel aga edukalt hankida kõrgtehnoloogilised masinad vintraudade tootmiseks. Paralleelselt alustati ka 40mm relvarauaaluse granaadiheitja M203 litsentseeritud tootmist. Nagu teatas Defense Express, on automaatrelvast UAR-15 saanud üks Ukraina edukamaid väikerelvade tootmise lugusid. Juba enne sissetungi oli see AR-15 platvormi ukrainapärane variant tarnitud Rahvuskaardi ja Riikliku Piirivalveteenistuse üksustele, kus see sai igati kiitvat tagasisidet. Nüüd tarnitakse seda ka Ukraina relvajõududele. Viimase kümne aasta jooksul on peaaegu kõik UAR-15 automaatrelva komponendid muudetud kohapeal toodetavateks, sealhulgas ülemine ja alumine relvaraam, lukumehhanism, gaasiplokk, päästikumehhanism ja salved. Peamiseks allesjäänud väljakutseks on olnud senini just vintraudade tootmine, mida praegu imporditakse mitmetelt USA tootjatelt. Pärast vajaliku varustuse saamist kasutas tootja esialgu vintraudade tootmiseks nööppressimise meetodit. Sellest ajast alates on omandatud sepistehnikat tehnoloogia, mis on tulemuslikum tehnika, mis vormib vintsooned ja padrunipesa ühe tsükliga ning on tuntud oma suurema täpsuse ja vastupidavuse poolest: relvarauda väljastpoolt vasardades tekivad sissepoole kõrgenduses ja kui vasrdamine toimub mööda spiraalpinda, saadaksegi vintraud. Teadaolevalt töötavad UAR-15 tootmisliinid praegu täisvõimsusel. Ettevalmistused lokaliseeritud vintraudade tootmiseks on käimas ning tootmine peaks algama 2026. aastaks. See edusamm on saavutatud vaatamata sellele, et ettevõte pidi 2022. aastal sõja tõttu oma tegevuse turvalisemasse piirkonda ümber kolima. Oboronka märgib ka tootmisprotsessi kõrget automatiseerituse taset: operaatorid asetavad valu-alumiiniumtooriku lihtsalt CNC-pinki, mis seejärel freesib selle automaatselt soovitud osaks. UAR-15 ja selle variandid on nüüdseks Ukraina relvajõudude poolt kasutusele võetud ja neid tarnitakse aktiivselt sõjaväeüksustele. Tänu laiaulatuslikule kohaliku tootmise toetamisele, usaldusväärsele disainile ja NATO standardi automaatrelvadega samaaadsele konstruktsioonile, on sel tugev potentsiaal saada Ukraina kaitsejõudude peamiseks teenistusrelvaks – eeldusel, et selleks saadakse ka riiklik tellimus. Väärib märkimist, et UAR-15 konkureerib Tšehhi toodetud automaatrelvaga Bren 2, mille tootmist Ukrainas juurutatakse. Kuigi selle praegune kohaliku tootmise tase on oluliselt madalam, tehakse jõupingutusi selle parandamiseks. Siiski on UAR-15-l üks selge eelis: see põhineb Colt'i legendaarsel disainil, mis ei ole enam patentidega kaitstud, välistades vajaduse maksta litsentsitasusid algsele arendajale.