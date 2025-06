See on USA sõdurite uus kõikenägev imekiiver

EagleEye kiiver ühendab tippklassi optikasüsteemi, mis põhineb ränikarbiidil, pakkudes laia vaatevälja ja kõrget värvitäpsust ka keerulistes või hämarates tingimustes — see on lahinguolukorras hädavajalik selgeks navigeerimiseks. Kiiver kasutab Meta Llama tehisintellekti mudelit, et töödelda andmeid sensoritelt, satelliitidelt, droonidelt ja maismaal paiknevatelt süsteemidelt, võimaldades kiiret otsustamist ja reaalajas olukorrateadlikkust.

Andurili Lattice platvormi lisamine annab süsteemile strateegilise eelise.

See käsklus- ja juhtimisplatvorm kogub ning analüüsib andmeid eri allikatest, võimaldades komandöridel ja sõduritel teha informeeritud otsuseid kiiresti ja tõhusalt. Platvormi sujuv integratsioon EagleEye kiivriga tähendab, et sõduritel on otsene ligipääs lahinguvälja strateegilistele andmetele. Süsteemi tõhusus sõltub ka pilve- ja servaarvutustehnoloogiate (cloud and edge computing technologies) kasutamisest, mis vähendavad andmetöötluse viiteaega ja tagavad töökindluse ka piirkondades, kus sideinfrastruktuur on häiritud või puudub. See vastupidavus on ülioluline olukordades, kus vaenlane võib rakendada elektroonilise sõjapidamise taktikaid või püüda kommunikatsiooni häirida.