Selles Euroopa riigis on Teslade müük taastunud – põhjus võib teid üllatada

Tesla müük on tänavu Norras taas kasvanud, näitasid esmaspäeval avaldatud andmed – see eristub ülejäänud Euroopast, kus tarbijad on hakanud Elon Muski elektriautobrändist eemalduma. Norralased on taas USA kaubamärgi poole pöördunud, kuna pakutakse intressivabasid laene ja uut Model Y mudelit. See on juba kolm kuud järjest olnud riigi enimmüüdud auto. Norra on riik, kus elektriautode (EV) osakaal on maailma kõrgeim – maikuu uute sõiduautode registreeringutest moodustasid need 93,9%, teatas Norra teedeamet (OFV – Opplysningsrådet for Veitrafikken). Aasta esimese viie kuuga oli elektriautode osakaal registreeringutest 92,7%. Mais tõusis Tesla taas Norra juhtivaks automargiks, kolmekordistades oma müüki ja moodustades 18,2% kõigist uutest autodest. Kuid esimese viie kuu kokkuvõttes kasvas Tesla müük vaid 8,3%, jäädes alla kogu uute autode turu kasvule, mis ulatus 30,6%ni. Samas ajavahemikus oli Tesla turuosa 12,9%, jäädes alla vaid Saksamaa autotootjale Volkswagenile. Aprillis langes Tesla müük Euroopa Liidus poole võrra, teatas Euroopa Autotootjate Liit (ACEA – European Automobile Manufacturers' Association). Ettevõtte turuosa EL-is langes 1,1%ni, kuna konkurents Hiina tootjatega tihenes ja tarbijad väljendasid vastumeelsust Muski poliitilistele vaadetele ja sidemetele USA presidendi Donald Trumpiga. Vaadates Tesla müüki Norras mais ja kogu senise aasta lõikes, eristume selgelt ülejäänud Euroopast, kus selle kaubamärgi müük on tuntavalt langenud, ütles OFV direktor Øyvind Solberg Thorsen avalduses. Kasutatud autode müügiplatvormi Rebil analüütik Jonathan Parr ütles telekanalile TV2, et norralaste jaoks on lõpuks määravaim tegur hind. Norralased ei salli Muski, kuid neil pole häbi Teslat omada, selgitas Parr. Viimastel kuudel on Norra meedias siiski ilmunud mitmeid lugusid Tesla omanike kohta, kes otsustavad oma autod maha müüa või hoiduvad uue Tesla ostmisest. Norra, mis on Lääne-Euroopa suurim naftatootja, on seadnud eesmärgiks, et alates käesolevast aastast peaksid kõik uued autod olema nullheitega sõidukid.