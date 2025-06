VERINE KASUM PERES Putini tütre firma koostas Venemaa koolidele droonitapluse õpiku

Venemaa on ametlikult lisanud droonide juhtimise riiklikku kooliõppekavasse, osana laiemast algatusest, mille eesmärk on koolitada uus põlvkond mehitamata süsteemide operaatoreid. Juunikuu (2025. aasta) alguses teatas Vene droonitootja Geoscan riigi esimese riiklikult kinnitatud õpiku ilmumisest mehitamata õhusõidukite (UAV) kohta, mis on mõeldud kasutamiseks 8. ja 9. klassi tundides. Pealkirjaga «Mehitamata õhusõidukid: 8. ja 9. klassile» on see väljaanne nüüd lisatud õppevahendite nimekirja pärast ametlikku sertifitseerimist Venemaa haridusministeeriumi poolt.