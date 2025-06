Huvitav, mida hakkab tegema see maailma suurim lennuk?

Kõige olulisem on aga see, et WindRunner suudab vedada 12 korda rohkem kaupa kui reisilennuk Boeing 747. Kuid see lisamaht ei ole mõeldud reisijatele jalgade sirutamiseks ega lisapagasi jaoks – see on kavandatud väga kindla otstarbega: tuuleturbiinide transportimiseks. Tuuleturbiinide labade transport tehasest lõppsihtkohta on äärmiselt keeruline, kuna need paiknevad enamasti raskesti ligipääsetavates piirkondades. Ka autotransport on sageli probleemne, sest labade pikkus ja kohmakus muudavad nende manööverdamise keeruliseks, eriti kitsastes kurvides ja madalate sildade või tunnelite all. WindRunneri disain ongi spetsiaalselt kohandatud nende raskuste ületamiseks.