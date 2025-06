Hiljuti riigist välja smugeldatud Põhja-Korea nutitelefon on andnud haruldase sissevaate, kuidas Kim Jong Uni valitsus võitleb Lõuna-Korea meedia ja välismõjude levikuga. See pole pelgalt tsensuur, vaid otse meie silme all toimuv digitaalne ajupesu, mis näitab, et režiim on valmis minema äärmuseni, et hoida oma kodanikke pimeduses, kirjutab Futurism.